Domenica 19 aprile alle 16.30 su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin. L’ospite principale sarà Sabrina Salerno, che sarà intervistata assieme alla sorella. Tra gli altri contenuti del programma ci saranno testimonianze varie e alcune esibizioni musicali. La puntata include anche aggiornamenti relativi al caso Venturelli.

Il palinsesto televisivo di domenica 19 aprile alle ore 16.30 su Canale 5 vede il ritorno di Silvia Toffanin con Verissimo, un appuntamento che questo weekend si apre con un mix eterogeneo di testimonianze e novità musicali. La puntata promette di spaziare tra l’intrattenimento artistico e la cronaca sociale, coinvolgendo figure iconiche della cultura popolare e affrontando vicende umane di grande impatto. L’incrocio tra icone pop e nuovi percorsi discografici. Il settore dell’intrattenimento musicale riceve una spinta significativa dalla presenza di Nino D’Angelo, voce rappresentativa della tradizione napoletana, che si confronterà con l’autenticità espressiva di Giuliana De Sio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verissimo: Sabrina Salerno con la sorella e il caso Venturelli

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