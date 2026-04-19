Recentemente, l’applicazione della Commissione europea per la verifica dell’età online è stata hackerata in soli due minuti. L’app, creata per impedire ai minori di accedere a contenuti illeciti o nocivi sui servizi digitali, è stata presa di mira poco dopo il suo lancio. La breccia ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle piattaforme destinate a tutelare gli utenti più giovani.

La Commissione europea ha recentemente presentato un’applicazione destinata alla verifica dell’età online, pensata per blindare le piattaforme digitali contro l’accesso di minori a contenuti illeciti o nocivi. Tuttavia, la sicurezza del sistema, che in Italia dovrebbe essere integrato tramite IT-Wallet utilizzando documenti come la carta d’identità o il passaporto, è stata messa duramente in discussione dopo che un ricercatore di sicurezza, Paul Moore, è riuscito a violare il software in soli due minuti. Falle strutturali e vulnerabilità del sistema digitale europeo. L’analisi tecnica condotta da Paul Moore ha messo in luce come la natura open source dell’app abbia facilitato l’individuazione di criticità profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verifica età UE: hackerata l’app della Commissione in 2 minuti

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