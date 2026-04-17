Un ricercatore è riuscito a superare il sistema di verifica dell’età dell’app UE in meno di due minuti, dimostrando una vulnerabilità tecnica. L’app, presentata dalla Commissione europea come pronta per essere distribuita, mira a confermare l’età degli utenti attraverso procedure digitali. La scoperta ha suscitato attenzione sulla sicurezza del sistema prima del suo utilizzo su larga scala.

L’ app UE verifica età, presentata ufficialmente dalla Commissione UE come pronta per il deployment in tutti gli Stati membri, è già finita nell’occhio del ciclone: un ricercatore di sicurezza ha dimostrato di riuscire a bypassarne le protezioni in meno di due minuti, sollevando dubbi pesantissimi su quella che Bruxelles aveva definito una soluzione conforme “ai più alti standard di privacy disponibili”. Cos’è l’EU Age Verification App. L’ EU Age Verification App è l’applicazione sviluppata dalla Commissione Europea per consentire agli utenti di dimostrare la propria età online senza dover cedere alle piattaforme dati personali sensibili come nome, data di nascita o documento d’identità.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - App UE verifica età: un ricercatore la bypassa in meno di 2 minuti

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