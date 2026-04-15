L'Unione Europea ha annunciato il lancio di un'app dedicata alla verifica dell'età dei minori sui social media, con l'obiettivo di contrastare rischi come la dipendenza e il bullismo. La piattaforma permette ai genitori di controllare le attività online dei figli, rafforzando il ruolo educativo delle famiglie piuttosto che affidarsi esclusivamente alle piattaforme digitali. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi per tutelare i minori nel mondo digitale.

( a skanews) – Il compito di educare i propri figli «spetta ai genitori, non alle piattaforme», ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles l’ app europea per la verifica dell’età e chiedendo un approccio comune ai 27 paesi per difendere i più piccoli dai pericoli che si nascondono online. «È nostro dovere proteggere i nostri figli nel mondo online proprio come facciamo nel mondo offline» ha affermato. «E per farlo in modo efficace, abbiamo bisogno di un approccio europeo armonizzato ». Adolescenti e social: ecco perché vietare non è la strada giusta. guarda le foto L’annuncio della nuova app europea.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Figli e social: l’Ue lancia l’app per la verifica dell’età contro dipendenza e bullismo

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