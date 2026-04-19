Verghereto la lista civica di Mercatelli è pronta

Ieri sono stati annunciati i nomi dei candidati consiglieri nella lista civica 'Verghereto Tradizioni e Futuro', che sostiene la candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, 43 anni, con il supporto di tutto il centrodestra. La lista civica si presenta alle prossime elezioni comunali di Verghereto, confermando l’adesione del centrodestra alla candidatura di Mercatelli. I nomi dei candidati sono stati resi noti ufficialmente durante un evento pubblico.

Ufficializzati ieri i nomi dei candidati consiglieri nella lista civica ’Verghereto Tradizioni e Futuro’, a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, 43 anni, appoggiata da tutto il centrodestra. La lista è composta da Giuseppe Bardeschi 73 anni, pensionato, di Alfero; Gabriele Bernabini 18 anni, studente, di Alfero; Pietro Bravaccini 53 anni, quadro aziendale, di Verghereto; Andrea Nicole Camillini 26 anni, infermiera, di Verghereto; Rosanna Casini 56 anni, insegnante, di Balze; Nicola Deluca 26 anni imprenditore nel settore estrazione e lavorazione della pietra, di Corneto in rappresentanza anche di Pereto e Mazzi;...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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