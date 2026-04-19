Francesco Verderami interviene sui rapporti tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che non ci sono state comunicazioni tra i due da oltre un mese. La sua analisi mira a chiarire la situazione e a rispondere alle recenti critiche rivolte alla leader del governo, sottolineando che le voci di un legame stretto tra Meloni e Trump non trovano conferma nelle ultime settimane.

“Era più di un mese che non parlava con lui”: Francesco Verderami mette i puntini sulle i sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump e difende il presidente del Consiglio dalle accuse degli ultimi giorni. Il giornalista de Il Corriere della Sera, ospite di 4 di sera weekend su Rete 4, ha infatti respinto le critiche nei confronti di Meloni di “servilismo” ed eccessiva accondiscendenza con il presidente USA. “Nell'intervista al Corriere della Sera di Trump è stato dimostrato che la serva del Presidente americano, cioè la nostra Presidente del Consiglio – dice sarcastico – era più di un mese che non parlava con lui e naturalmente aspetto che tutti quanti si rimangino quello che hanno detto sul rapporto particolare e privilegiato che c'era stato”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Verderami smonta il caso Meloni-Trump: “Non vi rimangiate tutto?”. Le bordate

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