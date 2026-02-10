Marotta a tutto tondo | Il nuovo stadio le idee di Oaktree il mercato e… il mio metodo Vi svelo tutto
Marotta ha parlato a tutto tondo nel nuovo format di Dazn. Ha spiegato i piani per il nuovo stadio, le idee di Oaktree e il mercato attuale. Ha anche toccato il settore giovanile e il suo metodo di lavoro, senza nascondere nulla.
Inter News 24 Marotta, intervistato nel nuovo format di Dazn, ha parlato di svariati temi: dallo stadio al mercato fino al settore giovanile. Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è stato l’ospite d’apertura di « Voci in campo », il nuovo format targato DAZN. Il numero uno del club di viale della Liberazione ha affrontato i temi più caldi che orbitano intorno al mondo nerazzurro, ribadendo la centralità della programmazione societaria per mantenere la squadra di Cristian Chivu ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Ma non solo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sulla tortuosa strada per il nuovo stadio: «Mi immagino già il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Marotta Inter
De Laurentiis: «Con Conte siamo amici da tempo. Spero di fare un nuovo stadio in tempi brevi. I due Scudetti? Vi svelo qual è il mio preferito»
A pochi giorni dalla ripresa del campionato, Aurelio De Laurentiis ha condiviso aggiornamenti su Napoli, il rapporto con Conte, i progetti per il nuovo stadio e i suoi ricordi degli Scudetti.
Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore»
Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.
Ultime notizie su Marotta Inter
Inter, Marotta a tutto tondo: «San Siro? Sarà uno stadio molto moderno. Il mio miglior colpo di mercato…». Le paroleInter, Marotta a tutto tondo: «San Siro? Sarà uno stadio molto moderno. Il mio miglior colpo di mercato…». Le parole In un’ampia conversazione ai microfoni di DAZN per il vodcast Valori in Campo, il ... calcionews24.com
È clamorosamente ripartita la campagna Marotta League, dopo un fuorigioco inesistente di Thuram. È incredibilmente assurdo! Occhio a Inter-Juventus, dovremo essere più forti di tutto quanto. Saremo soli contro tutto il resto! - facebook.com facebook
Moggi rispetto a Marotta era un dilettante... Ho detto tutto. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.