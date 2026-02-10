Marotta a tutto tondo | Il nuovo stadio le idee di Oaktree il mercato e… il mio metodo Vi svelo tutto

Marotta ha parlato a tutto tondo nel nuovo format di Dazn. Ha spiegato i piani per il nuovo stadio, le idee di Oaktree e il mercato attuale. Ha anche toccato il settore giovanile e il suo metodo di lavoro, senza nascondere nulla.

