Verderami stende la sinistra | Chi troverà Meloni a Bruxelles

Nella puntata di lunedì 13 aprile di Quarta Repubblica, su Rete 4, si è parlato della vittoria della coalizione di centrodestra alle elezioni ungheresi e delle reazioni della sinistra italiana. La puntata ha anche affrontato il tema di un possibile incontro tra la presidente del Consiglio e il presidente della Commissione europea a Bruxelles. Verderami ha commentato la situazione politica, indicando chi potrebbe incontrare la leader del governo italiano in sede europea.

La puntata di lunedì 13 aprile di Quarta Repubblica, su Rete 4, si apre con la sinistra italiana che esulta per la sconfitta di Orban alle elezioni ungheresi. Singolare, visto che il vincitore Magyar è di centrodestra e la sinistra, per la prima volta, è scomparsa dal Parlamento di Budapest. Cosa ci sarà da festeggiare per i progressisti secondo cui ha perso Giorgia Meloni? Ah, saperlo. La premier "la vedo come una sorta di Pippo Inzaghi, un calciatore che giocava sempre sul filo del fuorigioco", osserva Francesco Verderami. Meloni "è la presidente del consiglio di un paese che fa parte dell'Occidente e quindi deve avere a che fare anche con una persona di cui immagino parlerai a breve, che è Trump, che ormai ha esondato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Verderami stende la sinistra: "Chi troverà Meloni a Bruxelles" Impietoso Verderami: "Come i pesci rossi". Così sotterra la sinistraIl viaggio della premier Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo alla ricerca di sponde per la sicurezza energetica del Paese in un frangente di grandi... Meloni in Arabia, "ha fatto bene. Appoggiamola": chi applaude a sinistraIl premier Giorgia Meloni è volato in Medio Oriente per tutelare il sistema di approvvigionamento energetico del Paese in un momento di grave crisi.