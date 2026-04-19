VerdePisa l’agronoma star | Piante? Anche sulla Torre

Laura Gatti, agronoma paesaggista nota per il suo lavoro con le piante, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul ruolo delle piante nel contesto urbano, inclusa la Torre di Pisa. La sua esperienza riguarda la progettazione e la cura di ambienti verdi, e ha mostrato interesse anche per l'integrazione delle piante in strutture storiche. La sua attività si concentra sulla promozione di spazi verdi in ambienti pubblici e storici.

Laura Gatti, la donna che "pensa come gli alberi", agronoma paesaggista che ha progettato e curato il verde del celebre Bosco Verticale di Milano, nonché docente all’Università degli Studi di Milano, ieri in occasione di VerdePisa ha lanciato una sfida alla città: portare il verde verticale sulla Torre di Pisa: "Non immagino che si intenda rendere verde verticale la Torre, ma potrebbe essere un tentativo divertente da compiere il prossimo anno in occasione di VerdePisa. Avrebbe sicuramente un effetto mediatico importante per il messaggio che veicolerebbe: riportare la natura, anche quella elementare, dove l’uomo vive". Gatti, un merito della straordinaria opera della city? "Certo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - VerdePisa, l’agronoma star: "Piante? Anche sulla Torre" Notizie correlate Leggi anche: L’agronoma Laura Gatti: “Ci aiutano a vivere ma in Italia le piante sono solo un peso” Palermo, Skifidol Italian Brainrot™ Days al La Torre: weekend con star digitali e fan in festa.Palermo si prepara ad accogliere un’ondata di psichedelia digitale con l’arrivo degli Skifidol Italian Brainrot™ Days al Centro Commerciale La Torre.