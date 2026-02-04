Milano, 4 febbraio 2026. Laura Gatti si ferma davanti ai tronchi del Bosco Verticale, tra i palazzi che sembrano sfidare il cielo. L’agronoma critica l’uso che l’Italia fa delle piante: invece di valorizzarle, le considera un peso. “Ci aiutano a vivere, ma vengono spesso viste come un fastidio”, dice. La sua voce si perde nel brusio della città che va avanti, ignara delle sue parole.

Milano, 4 febbraio 2026. Alle 10:17 del mattino, sotto un cielo grigio che sembra voler trattenere il respiro, Laura Gatti cammina tra i rami del Bosco Verticale di viale Pasubio. Non è un'escursione turistica, né un'occasione di promozione. È un'ispezione quotidiana, quasi una preghiera silenziosa. Le sue scarpe da trekking affondano leggermente nel terriccio umido del sottosuolo, dove ogni pianta è un'unità di calcolo biologico: radici che si aggrovigliano in cerca d'acqua, foglie che convertono la luce in ossigeno, tronchi che resistono al vento come pilastri di un tempio moderno. Lei, agronoma di formazione, paesaggista di vocazione, non si limita a osservare.

© Ameve.eu - L’agronoma Laura Gatti: “Ci aiutano a vivere ma in Italia le piante sono solo un peso”

