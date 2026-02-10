Palermo Skifidol Italian Brainrot™ Days al La Torre | weekend con star digitali e fan in festa

Palermo si anima con gli Skifidol Italian Brainrot Days al La Torre. Il weekend porta star digitali e tanti fan pronti a vivere un evento all’insegna della cultura online e della musica. La città si riempie di giovani e appassionati che aspettano di incontrare i loro idoli e condividere momenti di festa.

Palermo si prepara ad accogliere un’ondata di psichedelia digitale con l’arrivo degli Skifidol Italian Brainrot Days al Centro Commerciale La Torre. L’evento, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, porterà nel capoluogo siciliano personaggi virali come Cappuccino Assassino e Tung Tung Tung Sahur, creando un’esperienza immersiva per i giovani fan della GenZ e Alpha. Il Centro Commerciale La Torre, situato in via Assoro 25 a Palermo, diventerà il palcoscenico di questo fenomeno che ha conquistato il mondo del web. L’appuntamento è fissato per sei repliche giornaliere: alle ore 11, 12, 15, 17, 18 e 19.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Palermo Skifidol Skifidol italian Brainrot days a Carini: due giornate di festa al centro commerciale Poseidon Gli Skifidol Italian Brainrot™ Days arrivano a Carini, presso il centro commerciale Poseidon, per due giornate di incontri e divertimento. Skifidol Italian Brainrot™ Days: Cappuccino Assassino e Tung Tung Tung Sahur al Centro commerciale La Torre Alla fiera Skifidol Italian Brainrot™ Days, i giovani si sono ritrovati tra personaggi come Cappuccino Assassino, Bromosuaro Rex e Tung Tung Tung Sahur. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palermo Skifidol Tutti pazzi per gli Skifidol Italian Brainrot™ Days: a Vittuone arriva il fenomeno virale del momentoGli Skifidol Italian Brainrot™ Days fanno tappa in Lombardia. Dopo il successo registrato in tutta Italia, il tour ufficiale che porta dal vivo uno dei trend più virali degli ultimi mesi arriva al cen ... ticinonotizie.it Skifidol Italian Brainrot, anteprima italiana a MagiclandDal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, MagicLand diventerà il palcoscenico dell'anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot, il fenomeno virale che ha conquistato milioni di ... tuttosport.com Gli Skifidol™ Italian Brainrot Days arrivano al Centro Commerciale Primavera! Preparati a ridere, scattare foto e divertirti con i personaggi più amati! Calendario incontri & orari Meet&Greet Sabato 14 febbraio – Ballerina Cappuccina Meet & Gree - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.