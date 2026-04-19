Ventunenne trovato morto a Vasto si sospetta un omicidio

Un giovane di 21 anni è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio in un garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini. Al momento, si sospetta un episodio di omicidio, ma le cause della morte sono ancora da accertare. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario. Potrebbe trattarsi di un omicidio. A trovare il giovane ormai senza vita sarebbero stati i genitori. Secondo le prime informazioni sul corpo sarebbero state rilevate ferite da arma da taglio. Sgomento in città dove si è subito diffusa la voce di quanto avvenuto, anche perché la palazzina, intorno alla quale si sono concentrati i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, si trova in una zona molto trafficata e frequentata.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta un omicidio Notizie correlate Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l’omicidio; Ragazzo morto in moto. Sarà effettuata l’autopsia; Terracina: uomo trovato morto in casa, indagini in corso; Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne. Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la ... gazzettadelsud.it Ventunenne trovato morto in garage a Vasto, si sospetta l’omicidioGiallo a Vasto, in provincia di Chieti. Un 21enne è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio dove abitava con la famiglia.Il corpo di A.S., queste le iniziali, si trovava in fond ... veratv.it Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l'omicidio. Il corpo trovato nel garage di un condominio. Sul posto Carabinieri e sanitari. #ANSA x.com Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l'omicidio. Il corpo trovato nel garage di un condominio. Sul posto Carabinieri e sanitari. #ANSA facebook