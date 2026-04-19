Ventunenne trovato morto a Vasto si sospetta un omicidio

Da feedpress.me 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio in un garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini. Al momento, si sospetta un episodio di omicidio, ma le cause della morte sono ancora da accertare. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario. Potrebbe trattarsi di un omicidio. A trovare il giovane ormai senza vita sarebbero stati i genitori. Secondo le prime informazioni sul corpo sarebbero state rilevate ferite da arma da taglio. Sgomento in città dove si è subito diffusa la voce di quanto avvenuto, anche perché la palazzina, intorno alla quale si sono concentrati i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, si trova in una zona molto trafficata e frequentata.🔗 Leggi su Feedpress.me

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