Vasto | ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage si sospetta l’omicidio

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio in un garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e verificare le cause del decesso. Al momento, si sospetta un possibile omicidio, ma sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulle circostanze o sulle eventuali persone coinvolte è stato reso noto fino ad ora.

Vasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario. Potrebbe trattarsi di un omicidio. Secondo quanto riporta Il Centro, sul corpo ci sono ferite di arma da taglio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidio Notizie correlate Vasto, bimbo morto per ingestione di cocaina: da sospetta morte in culla a inchiesta per omicidio colposoDa “morte in culla” a intossicazione da cocaina: cosa è emerso dall’autopsia? Quella che nell’agosto scorso era stata archiviata, almeno nelle prime... Leggi anche: Milano, Porsche si schianta contro 4 auto in sosta: morto un ragazzo di 21 anni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La cerimonia del massaggio di Alan Bennett in scena al teatro Rossetti di Vasto; Scheda squadra Futsal Vasto; Finite le scorte d'acqua a Vasto Marina, chiuso l'asilo nido Stella Maris; Eco-weekend a Cartignano il 18 e 19 aprile. Ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage a Vasto: «Probabile omicidio»Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la ... leggo.it Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si ... quotidiano.net Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, 47 anni, nato a Vasto e cresciuto a Chieti, si racconta in un’intervista al "Corriere della Sera", ripercorrendo le origini del suo immaginario comico e personale. Un passaggio chiave della sua vita arriva presto: a 14 facebook