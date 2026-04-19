Vasto 21enne trovato morto in un garage | si sospetta un omicidio

Un giovane di 21 anni è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio all’interno di un garage situato in un condominio di Vasto, in provincia di Chieti. La scoperta è stata fatta da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze del decesso e si sospetta un episodio di omicidio. La scena è stata posta sotto sequestro per le indagini.

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Il ritrovamento è avvenuto nella zona della circonvallazione Histoniense. A riferirlo è l’Ansa.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto, sospetto omicidioIl rinvenimento del cadavere nel primo pomeriggio di domenica nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l’omicidio; Roma, neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre; I giardinieri subacquei: Presto in Italia per ripopolare la specie nera di Marettimo. Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto, sospetto omicidioTerribile rinvenimento nel pomeriggio di oggi a Vasto, in provincia di Chieti, dove un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nel garage di un condominio della cittadina abruzzese. L'allarme è ... fanpage.it Omicidio Vasto, trovato morto un giovane di 21 anniUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la ... corriere.it Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, 47 anni, nato a Vasto e cresciuto a Chieti, si racconta in un’intervista al "Corriere della Sera", ripercorrendo le origini del suo immaginario comico e personale. Un passaggio chiave della sua vita arriva presto: a 14 facebook