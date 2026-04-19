Venezia ha conquistato una vittoria in trasferta contro Sassari con il punteggio di 98-79 nella ventisettesima giornata di Serie A. La squadra veneta ha ottenuto il suo settimo successo stagionale, superando in classifica Milano. La partita si è svolta senza interruzioni importanti e si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la posizione della squadra in campionato.

Venezia ha messo a segno un successo fondamentale in trasferta battendo Sassari per 98-79 nella ventisettesima giornata di Serie A, allontanando ogni dubbio sulla propria forma fisica e mentale. La prestazione degli orogranata, che conquistano la loro settima vittoria consecutiva lontano dal Taliercio, permette loro di scavalcare Milano e agganciare la squadra milanese al terzo posto in classifica. Dominio statistico e fulmineo avvio in Sardegna. La partita si è decisa quasi subito, grazie a una gestione del ritmo che ha lasciato i padroni di casa senza risposte già nei primi minuti. Venezia ha infatti costruito un vantaggio netto di 33-18 nel primo periodo, un distacco che ha dettato il passo dell’intero match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia travolge Sassari: settimo successo e sorpasso su Milano

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