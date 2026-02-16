Carnevale a Venezia acqua alta in Piazza San Marco | il Mose al lavoro ma restano preoccupazioni per la città lagunare

Il Carnevale a Venezia si svolge sotto l’acqua alta, perché il Mose è in funzione ma non riesce a fermare completamente l’allagamento. La domenica 16 febbraio 2026, Piazza San Marco si presenta immersa nelle acque, rendendo difficile camminare tra le maschere e i festeggiamenti. Nonostante i lavori di protezione, le strade rimangono sommerse e il livello dell’acqua supera spesso i 140 centimetri. Questa situazione preoccupa i residenti e i turisti, che devono affrontare disagio e difficoltà quotidiane.

Carnevale a Venezia Sotto l'Acqua: Il Mose Non Basta, Crescono le Preoccupazioni. Venezia ha vissuto un Carnevale a metà tra magia e allarme domenica 16 febbraio 2026, con circa 90.000 visitatori che hanno affollato la città nonostante l'acqua alta che ha invaso Piazza San Marco. L'episodio ha messo a dura prova il sistema di difesa del Mose, sollevando interrogativi sulla sua efficacia e riaccendendo il dibattito sulla vulnerabilità di Venezia di fronte agli eventi atmosferici sempre più intensi e frequenti. Afflusso Record e Prime Difficoltà. Il fine settimana del Carnevale ha visto arrivare a Venezia quasi 165.