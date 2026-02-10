Pedaso | Studenti al bivio tra elementari e medie un anno per affrontare diversità e nuove sfide

Pedaso si prepara ad affrontare un anno di transizione per gli studenti che devono passare dalle elementari alle medie. La scuola Leonardo da Vinci ha organizzato incontri e momenti di confronto per aiutare i ragazzi a gestire le difficoltà e le novità di questo passo importante. I docenti e le famiglie sono coinvolti in un percorso che mira a rendere più semplice questo cambiamento.

Dalle Banchi di Prima alla Porta del Futuro: Un Anno di Transizione a Pedaso. Pedaso, 10 febbraio 2026 – La scuola Leonardo da Vinci di Pedaso, in provincia di Fermo, nelle Marche, è stata teatro di una riflessione corale sul passaggio delicato dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Un momento di transizione che gli studenti, coordinati da Daniela Mircoli, hanno vissuto condividendo esperienze, timori e speranze. L'iniziativa ha messo in luce l'importanza di un approccio inclusivo e solidale nell'accoglienza di nuovi compagni, provenienti da contesti culturali diversi. Il punto di partenza di questa riflessione è stata la naturale nostalgia per l'ambiente familiare delle elementari.

