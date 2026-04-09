Bitcoin il buco di 14 miliardi | il piano di Saylor sotto assedio

La strategia di acquisto di Bitcoin portata avanti da Michael Saylor ha registrato una perdita di oltre 14 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026. La situazione ha messo sotto pressione le risorse finanziarie coinvolte nel piano, che si è trovato sotto assedio a causa di questa significativa diminuzione di valore. La notizia è stata riportata da fonti vicine alle operazioni e solleva preoccupazioni sul futuro delle attività legate alla criptovaluta.

La strategia di accumulo Bitcoin guidata da Michael Saylor ha subito un durissimo colpo finanziario con perdite che hanno superato i 14 miliardi di dollari nel solo primo trimestre del 2026. Nonostante il crollo del valore delle criptovalute detenute, la società Strategy ha continuato a iniettare capitali nel mercato, portando la spesa totale per l’acquisto di BTC a oltre 58 miliardi di dollari. Il bilancio presentato tramite il modulo 8-K rivela una realtà contabile complessa per l’azienda che detiene la più grande riserva di Bitcoin tra le società quotate al mondo. Durante i primi tre mesi dell’anno, la fluttuazione negativa dei prezzi ha eroso il valore del patrimonio digitale di Strategy in modo massiccia, segnando un deficit di oltre 14 miliardi di dollari proprio in quel periodo trimestrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin, il buco di 14 miliardi: il piano di Saylor sotto assedio Bitcoin sotto assedio: il rischio quantistico minaccia i walletL’impiego di calcoli basati sulla fisica quantistica mette sotto la lente d’ingrandimento la sicurezza della rete Bitcoin, sollevando interrogativi... Agrigento sotto assedio: il piano degli architetti per salvare la costaL’Ordine degli architetti ha presentato una serie di proposte strategiche ai candidati alla guida di Agrigento per affrontare l’emergenza legata... Temi più discussi: 14,5 miliardi bruciati su Bitcoin: Michael Saylor rischia il fallimento di Strategy?; Bitcoin a 71.000$: l’effetto tregua spinge i prezzi, ma le istituzioni scappano. È una trappola per tori?; Buco da 14,5 miliardi per Michael Saylor. La scommessa di Strategy è a un passo dal baratro?. Buco da 14,5 miliardi per Michael Saylor. La scommessa di Strategy è a un passo dal baratro?Perdita record nel Q1 2026. Il piano shock da 42 miliardi per comprare ancora Bitcoin mentre gli investitori fuggono dagli ETF. Ecco i rischi. it.benzinga.com Strategy: buco nell’acqua per gli acquisti Bitcoin. Il rivale su Ethereum continua!Strategy non ha comunicato acquisti di Bitcoin questa settimana. Non accadeva dal dicembre 2025. Non è chiaro il motivo dei mancati acquisti in settimana, con sia le azioni ordinarie sia quelle prefer ... criptovaluta.it #Bitcoin vs #oro nella crisi Iran 2026. Chi ha davvero protetto il patrimonio https://loom.ly/iH-_Lf8 - facebook.com facebook Una nuova inchiesta sull’inventore del Bitcoin x.com