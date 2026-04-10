Serbia sotto l’incudine UE | rischio stop ai fondi da 1,5 miliardi

La Commissione Europea sta considerando di sospendere i fondi destinati alla Serbia, un totale che potrebbe arrivare fino a 1,5 miliardi di euro. La decisione si basa su un’attenta valutazione delle condizioni politiche e delle azioni del governo serbo. La possibilità di bloccare gli aiuti rappresenta una delle misure di pressione adottate dall’UE in risposta a specifici sviluppi nel paese. La decisione finale non è ancora stata presa.

La Commissione Europea sta valutando la possibilità di sospendere l'erogazione di aiuti finanziari alla Serbia per un valore che può raggiungere 1,5 miliardi di euro. La decisione scatta a causa dei timori legati al deterioramento dei parametri democratici nel Paese balcanico e alla sua persistente vicinanza con Mosca. Il governo di Belgrado si trova oggi a fronteggiare una pressione senza precedenti da parte di Bruxelles. Nonostante la Serbia non sia ancora un membro dell'Unione, il percorso av . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serbia sotto l’incudine UE: rischio stop ai fondi da 1,5 miliardi Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia. 7 miliardi sbloccati: l’Italia vince su fondi UELa manovra economica più significativa per il 2026 vede l'Italia ottenere dalla Commissione Europea una riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro.