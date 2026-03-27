Castellammare di Stabia | Controlli antidroga dei carabinieri Marito e moglie arrestati

I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato una coppia, un uomo e una donna, durante controlli antidroga. La coppia era agli arresti domiciliari, ma è stata trovata coinvolta in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito un’operazione che ha portato al loro fermo e al trasferimento in una struttura di detenzione.

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