I Carabinieri di Velletri e Lariano hanno effettuato ieri controlli mirati che hanno portato all’arresto di due persone per droga e alla denuncia di altre. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato diversi individui per violazioni al codice della strada. A Velletri, un uomo è stato fermato con un carico di droga nascosto in macchina, mentre a Lariano sono stati identificati alcuni spacciatori in azione.

I Carabinieri della compagnia di Velletri hanno svolto, nella giornata di ieri, un servizio di controllo del territorio che ha interessato non solo il comune veliterno, ma anche quello di Lariano, entrambi situati in provincia di Roma. L’iniziativa ha avuto come obiettivo primario il contrasto e la prevenzione della criminalità diffusa, oltre a garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza nei locali di somministrazione e nei luoghi di pubblico spettacolo. In questo contesto, è stato dato il massimo impulso alle attività di prevenzione e controllo, in particolare nelle aree note per la loro maggiore sensibilità a fenomeni delinquenziali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Velletri e Lariano, arresti per droga, denunce e sanzioni

Nella zona di Trastevere a Roma, i Carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo che ha portato all’arresto di quattro persone, alla denuncia di altre tre e al pagamento di quattro sanzioni.

Nel Municipio VI di Roma, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari a Borghesiana e Finocchio, portando all'arresto di una persona per droga e al deferimento di tre soggetti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rifiuti, auto rubate e un cane maltrattato, sequestrata officina a Velletri. Multa da 95mila euro; VELLETRI, UN DENUNCIATO PER REATI AMBIENTALI E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI; Cocaina: la più richiesta. La classifica delle droghe più consumate a Roma e provincia; Roma: reati ambientali e irregolarita', sequestrata attivita' commerciale a Velletri, una denuncia.

Rifiuti, auto rubate e un cane maltrattato, sequestrata officina a Velletri. Multa da 95mila euroI controlli di carabinieri e Asl hanno accertato anche la presenza di lavoratori in nero e gestione illecita dei rifiuti ... romatoday.it

Roma: reati ambientali e irregolarita’, sequestrata attivita’ commerciale a Velletri, una denunciaOperazione dei carabinieri a Velletri: denunciato un uomo e sanzioni per 95 mila euro per reati ambientali e maltrattamento di animali. romadailynews.it

Extra Tv. . ROMA, SAN BASILIO: CONTROLLI, 4 ARRESTI E CHIUSA ATTIVITÀ COMMERCIALE facebook

Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma: nelle aree della Stazione Termini e nell’adiacente quartiere Esquilino, in poche ore hanno arrestato 2 soggetti per furto ai danni di turisti e ne hanno denunciati altri 4. Nel corso dell’attività sono state svolte anc x.com