Una donna di 48 anni è stata arrestata a Savona con l’accusa di aver dato veleno per topi mescolato al cibo alla suocera, con l’intenzione di farle del male. La donna è stata allontanata dalla famiglia e si trova ora sotto sorveglianza con un braccialetto elettronico. I medici hanno lanciato un allarme per la presenza di sostanze nocive nel cibo consumato dalla vittima.

Eseguita una misura cautelare a Savona nei confronti di una donna di 48 anni che è accusata di tentato omicidio nei confronti della suocera convivente. Il provvedimento è stato disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che una serie di ricoveri sospetti della vittima aveva fatto scattare le indagini. Le indagini partite da una segnalazione dell’Asl Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intera vicenda ha avuto origine da una segnalazione della locale Asl, che aveva rilevato diversi ricoveri sospetti in ospedale della donna anziana. Gli accertamenti medici hanno permesso di riscontrare valori anomali nel sangue della paziente, riconducibili all’assunzione di sostanze nocive, in particolare alcuni componenti chimici presenti nel veleno per topi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Savona, dà veleno per topi alla suocera mescolandolo con il cibo: l'allarme dei medici, fermata la nuora

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