Veleni Pfas nell’acqua la Regione avvia indagine | sotto analisi le cartiere

La presenza di sostanze Pfas nell'acqua potabile della regione ha portato all'avvio di un'indagine ufficiale. La regione ha deciso di analizzare le acque dei territori coinvolti, concentrandosi in particolare sulle aree vicino alle cartiere. Le autorità hanno comunicato che i controlli riguardano i livelli di inquinanti e le possibili fonti di contaminazione. L'intero procedimento mira a verificare eventuali rischi per la salute pubblica e a individuare responsabilità.

Lucca, 19 aprile 2026 – È una questione dibattuta da tempo anche in Lucchesia quella della presenza delle sostanze Pfas, note come inquinanti sintetici persistenti, oggi al centro dell’approvazione di una delibera regionale definita strategica, perché avvia un’ampia indagine conoscitiva sulla presenza di queste sostanze. A darne notizia è l’assessore all’ambiente David Barontini (M5S) che parla di una verifica dei composti con proprietà antiaderenti e idrorepellenti, “rafforzando la nostra capacità di conoscere e prevenire”. https:www.lanazione.itfirenzecronacamolesta-donne-e-le-filma-3d60c4aa Il provvedimento riveste un ruolo conoscitivo e...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Veleni Pfas nell’acqua, la Regione avvia indagine: sotto analisi le cartiere Notizie correlate Leggi anche: Pfas, scatta la maxi-indagine della Regione su scarichi, emissioni, rifiuti attività produttive Pfas, mozione unanime della Regione ma controlli fermi: la Toscana in ritardo sulle analisiSulla carta, la Regione Toscana è pronta a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle proprie acque. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Veleni Pfas nell’acqua, la Regione avvia indagine: sotto analisi le cartiere; Dall’Italia all’India: le mamme no PFAS contro le fabbriche di veleni; Basta contaminazione; PFAS nell’Artico: alle isole Svalbard le renne accumulano il 900% in più di inquinanti eterni. Veleni Pfas nell’acqua, la Regione avvia indagine: sotto analisi le cartiereLa giunta dà via libera all’indagine conoscitiva sulla risorsa idrica in Toscana e in particolare nelle zone dove sono presenti comparti industriali ’a rischio’ ... lanazione.it Quanti PFAS ci sono in Toscana? Al via l’indagine che porterà alla prima mappatura degli inquinanti eterni nella regioneLa Toscana ha approvato una delibera che prevede di mappare i PFAS sul territorio per capire dove si nascondono, e in che quantità ... greenme.it Dall’Italia all’India: le “mamme no PFAS” contro le fabbriche di veleni #MammeNoPfas #Mensile14 #miteni #PFAS x.com Un filo invisibile di solidarietà e resistenza lega la popolazione del Veneto, vittima della più grande contaminazione di acqua potabile in Europa, con i residenti di Ratnagiri, distretto indiano dello Stato federato del Maharashtra. #MammeNoPfas #Mensile14 facebook