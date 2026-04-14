Pfas scatta la maxi-indagine della Regione su scarichi emissioni rifiuti attività produttive

La regione ha avviato una vasta indagine riguardante scarichi, emissioni e rifiuti provenienti da attività produttive, con l’obiettivo di verificare la presenza di Pfas. Mentre alcuni rapporti affermano che l’acqua pubblica dell’area sia priva di queste sostanze, la questione continua a essere al centro di controlli e analisi ufficiali. La rete nazionale ha pubblicato un report che analizza i risultati delle verifiche in corso.

L'acqua che scorre dai rubinetti aretini è a prova di pfas. Lo sostiene in un report la Rete zero pfas Italia. Ma cosa accade nelle acque sotterranee? E in quelle di superficie? Il timore che gli “inquinanti” eterni - sostanze chimiche utilizzate in numerosi processi industriali e prodotti di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Sportello Attività Produttive, scatta la tassa per i servizi di segreteria: "Coprirà spese dell'ente"Il pagamento sarà motivato per i diritti e gli oneri relativi ai diversi provvedimenti gestiti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del... Attività produttive, intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l'internazionalizzazione delle impreseIntesa tra Regione Siciliana e ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la promozione dell'Italia all'estero e per il... Si parla di: Pfas, scatta la maxi-indagine della Regione su scarichi, emissioni, rifiuti attività produttive. Pfas, Toscana avvia maxi indagine per mapparleLa Toscana avvierà una maxi indagine conoscitiva su scarichi, emissioni, rifiuti attività produttive per la lotta all'inquinamento da Pfas ... controradio.it Toscana, maxi indagine per mappare Pfas nell'ambienteLa Toscana avvierà una maxi indagine conoscitiva su scarichi, emissioni, rifiuti attività produttive per la lotta all'inquinamento da Pfas, sostanze chimiche utilizzate in numerosi processi industrial ... ansa.it