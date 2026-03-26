La Regione Toscana ha approvato all’unanimità una mozione dedicata alla gestione dei Pfas, sostanze chimiche presenti nelle acque. Tuttavia, nonostante questa decisione, i controlli e le analisi sulle acque continuano a essere sospese, con i controlli ancora in fase di fermo. La regione sembra essere in ritardo rispetto alle operazioni di analisi previste per verificare la presenza di queste sostanze.

Sulla carta, la Regione Toscana è pronta a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle proprie acque. Il Consiglio regionale lo ha ribadito, approvando all’unanimità una mozione che impegna la Giunta a rafforzare i controlli sulla contaminazione da Pfas, quei composti chimici sintetici detti “inquinanti eterni”, perché resistenti alla degradazione e capaci di accumularsi nell’ambiente e nel sangue umano. Nella pratica, però, a oltre due mesi dall’entrata in vigore dei nuovi parametri nazionali, le aziende sanitarie toscane non sono ancora in grado di effettuare le analisi obbligatorie sull’acqua potabile. Il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pfas, mozione unanime della Regione ma controlli fermi: la Toscana in ritardo sulle analisi

Articoli correlati

"I controlli sulle acque e i Pfas. Vogliamo risposte dall’Ausl". L’appello delle associazioniLa qualità dell’acqua potabile è una priorità per le associazioni come il Forum Toscano Movimenti per l’Acqua Odv, Atto Primo Odv e Associazione per...

Leggi anche: La tassa sulle antenne: il nuovo balzello della regione Toscana premia l’inefficienza e penalizza i cittadini

Altri aggiornamenti su Pfas mozione unanime della Regione ma...

Pfas, mozione unanime della Regione ma controlli fermi: la Toscana in ritardo sulle analisiA due mesi dai nuovi parametri nazionali, le Asl toscane non sono ancora attrezzate per le analisi obbligatorie sull'acqua potabile ... ilfattoquotidiano.it

PFAS: mozione M5S approvata all'unanimità in Consiglio regionaleGalletti e Rossi Romanelli: «Risposta a cittadini e associazioni: difendere l’acqua significa difendere la vita» ... nove.firenze.it