Vela Rs21 Cup 2026 | Kindako protagonista assoluto nella tappa di Sferracavallo

Nel fine settimana nelle acque di Palermo, la competizione di vela RS21 Cup 2026 ha visto Kindako come protagonista assoluto durante la tappa di Sferracavallo. L’imbarcazione ha concluso la prima fase stagionale in testa, distinguendosi per le sue prestazioni. La regata ha coinvolto diverse imbarcazioni in una serie di prove che si sono concluse con questa affermazione di Kindako.

Il weekend nelle acque di Palermo si è chiuso nel segno di Kindako, l’imbarcazione che ha dominato il debutto stagionale della RS21 Cup 2026. Ospitata dal Circolo Velico Sferracavallo, questa prima tappa (Act 1) ha visto trionfare l’equipaggio guidato dall’armatore e timoniere Stefano Visintin.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Matthew Richardson trionfa nella velocità nella tappa di World Cup a PerthL’ultima giornata della prima tappa della World Cup di ciclismo su pista, competizione che si è svolta a Perth, si conclude con l’assegnazione di... Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il CairoSeconda giornata della tappa de Il Cairo (Egitto) della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Vela internazionale, a Sferracavallo al via la RS21 Cup 2026; Sferracavallo chiama, la RS21 risponde: al Circolo Velico scatta l’Act 1 della stagione. Sferracavallo chiama, la RS21 risponde: al Circolo Velico scatta l’Act 1 della stagioneIl Circolo Velico Sferracavallo torna a essere il centro della vela internazionale con il ritorno, dopo appena un anno, della RS21 Cup. Il golfo, da oggi a domenica, ospita l’ACT […] ... blogsicilia.it Campionato Italiano RS21 a Riva del Garda: in gara anche il circolo Marina della LobraIn programma dal 25 al 27 agosto alla Fraglia Vela Riva con 33 barche sulla linea di partenza il Campionato Italiano RS21 valido anche come Act 4 della RS21 Cup Yamamay e 1° trofeo King of The Lake. ilmattino.it #diconodinoi #rs21cup facebook