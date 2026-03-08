Matthew Richardson trionfa nella velocità nella tappa di World Cup a Perth

Nell'ultima giornata della prima tappa della World Cup di ciclismo su pista a Perth, Matthew Richardson si aggiudica la vittoria nella prova di velocità. Durante l'evento, sono stati assegnati quattro titoli: la sprint maschile, il keirin femminile, l’omnium femminile e la madison maschile. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, con diverse discipline di gara.

L’ultima giornata della prima tappa della World Cup di ciclismo su pista, competizione che si è svolta a Perth, si conclude con l’assegnazione di quattro titoli: la sprint maschile, il keirin femminile, l’omnium femminile e la madison maschile. Il britannico Mattehew Richardson, campione continentale, si conferma nello sprint maschile. La norvegese Anita Yvonne Stenberg si aggiudica la vittoria dell’Omnium con 135 punti. La scandinava, prima nello scratch e terza nella tempo race, precede la giapponese Tsuyaka Uchino, seconda con 130, e l’atleta di Hong Kong Lee Sze WIing che chiude in terza posizione con 117. Nella finale dello sprint maschile il britannico Matthew Richardson batte in due manche l’australiano Leigh Hoffman, superato nella prima di 36 millesimi e nella seconda di 482, ed è medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

