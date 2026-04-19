Vavassori e Herbert | rimonta incredibile e finale a Barcellona

Andrea Vavassori e Pierre-Hugues Herbert hanno raggiunto la finale dell’ATP 500 di Barcellona dopo aver vinto una partita contro Romain Arneodo e Marc Polmans, recuperando da una situazione sfavorevole nei primi set. La squadra ha concluso l’incontro con due set in rimonta, ottenendo così l’accesso alla fase decisiva del torneo. La partita si è giocata sul campo principale dell’evento spagnolo.

Andrea Vavassori e Pierre-Hugues Herbert hanno strappato un biglietto per la finale dell’ATP 500 di Barcellona, superando Romain Arneodo e Marc Polmans con due set in rimonta. La coppia composta dall’italiano e dal francese ha dimostrato una tenuta mentale impressionante, ribaltando situazioni di svantaggio nei due parziali per arrivare all’atto decisivo del torneo catalano. La reazione psicologica dopo il brutto inizio. Il primo set è stato caratterizzato da una partenza traballante per l’accoppiata HerbertVavassori. Dopo aver subito immediatamente il break sul servizio nel game d’apertura, i giocatori si sono trovati in una posizione di forte pericolo nel secondo gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vavassori e Herbert: rimonta incredibile e finale a Barcellona Notizie correlate Vavassori si impone in rimonta, Stefanini batte l’ostacolo finale per approdare al tabellone principale.Andrea Vavassori ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Montpellier, conquistando il diritto a giocare il proprio primo match nel main... ATP Doha 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono in rimonta ed approdano ai quarti di finaleNel primo turno del tabellone di doppio del torneo ATP 500 di Doha (Qatar) gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori rimontano il ceco Adam... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ATP Barcellona, doppio: Herbert/Vavassori in finale, sfida ai favoriti Glasspool/Cash; Coppia diversa, stesso risultato: Vavassori ed Herbert in finale a Barcellona; Italiani in campo sabato 18 aprile: Cobolli sogna il 1° colpaccio contro Zverev. Vavassori per la finale di doppio a Barcellona. ATP Barcellona, doppio: Herbert/Vavassori in finale, sfida ai favoriti Glasspool/CashTennis - ATP | La coppia italo-francese rimonta in entrambi i set e vola all’ultimo atto: per il titolo ci saranno i britannici, primi favoriti del seeding, reduci dal successo su Rikl/Pavlasek ... ubitennis.com Atp Barcellona – Herbert e Vavassori in finale di doppio, bella vittoria in due setContinua il cammino di Andrea Vavassori che ha regolato la coppia avversaria senza grossi patemi Continua il cammino di Andrea Vavassori e Pierre Herbert nel torneo Atp di Barcellona con questa coppia ... tennisitaliano.it Giornata ricchissima: in Catalogna sfida Rublev-Fils, in Baviera l’azzurro Cobolli cerca il titolo contro Shelton. Finali anche a Rouen e Stoccarda, oltre al doppio con Herbert/Vavassori - facebook.com facebook ATP Barcellona, doppio: Herbert/Vavassori in finale, sfida ai favoriti Glasspool/Cash x.com