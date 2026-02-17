atp doha 2026 simone bolelli ed andrea vavassori vincono in rimonta ed approdano ai quarti di finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale a Doha, dopo aver vinto una partita difficile contro Pavlasek e Smith. Durante il primo turno del torneo ATP 500, gli italiani hanno recuperato da un set perso e hanno dominato il tie-break decisivo, dimostrando grande determinazione. La sfida si è svolta in un’ora e venti minuti, con un punteggio finale di 4-6, 6-3 e 10-4.

Nel primo turno del tabellone di doppio del torneo ATP 500 di Doha (Qatar) gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori rimontano il ceco Adam Pavlasek e l'australiano John-Patrick Smith, spuntandola con il punteggio di 4-6 6-3 10-4 in un'ora e venti minuti di gioco. Il doppio italiano tornerà in campo nei quarti di finale contro la coppia numero 2 del seeding, composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic. Nel primo set gli azzurri partono male, e nel game d'apertura cedono il servizio a quindici, con il ceco e l'australiano che ne approfittano e scappano subito sul 2-0. La coppia italiana deve risalire dal 15-30 nel terzo gioco, mentre nel settimo annulla un'altra palla break vincendo il punto decisivo sul 40-40.

