Vavassori si impone in rimonta Stefanini batte l’ostacolo finale per approdare al tabellone principale

Andrea Vavassori si è preso la scena a Montpellier, vincendo in rimonta e conquistando il pass per il tabellone principale. Dopo settimane di allenamenti e impegno, il tennista italiano ha superato il turno decisivo delle qualificazioni, battendo un avversario ostico e assicurandosi il primo match nel torneo ATP 250. Stefanini, invece, ha avuto meno problemi e ha passato anche lui il turno, arrivando così alla fase importante della competizione.

Andrea Vavassori ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Montpellier, conquistando il diritto a giocare il proprio primo match nel main draw del torneo ATP 250. L'azzurro, reduce da un inizio di stagione contraddistinto da prestazioni solide ma non ancora premiate da successi in singolare, ha superato lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-4, 6-3 in una partita che ha visto il giocatore italiano reagire con determinazione dopo un avvio incerto. La vittoria lo porta a confrontarsi con il francese Quentin Grenier, che ha superato il turno precedente con una prestazione solida e un'ottima gestione del servizio.

