Il Tribunale Penale dello Stato della Città del Vaticano ha aperto un’istruttoria preliminare sulle dimissioni di un ex pontefice, indagando sulla loro validità. Questa mossa ha generato un’attenzione internazionale e solleva dubbi sulla legittimità dell’attuale leadership ecclesiastica. La questione riguarda l’eventuale influenza di procedimenti giudiziari sulla continuità del papato e sulla stabilità interna della Chiesa. La vicenda si sviluppa in un momento di grande attenzione mediatica e politica.

Il Tribunale Penale dello Stato della Città del Vaticano ha avviato un’istruttoria preliminare riguardante la validità delle dimissioni di Benedetto XVI, aprendo una crisi istituzionale che mette in discussione la legittimità dell’attuale pontificato di Leone XIV. L’inchiesta, alimentata da un dossier di cento pagine depositato il 6 giugno 2024, punta a dimostrare come il precedente pontefice non abbia mai rassegnato le dimissioni, ma abbia piuttosto comunicato una condizione di sede impedita, rendendo così nullo l’attuale processo di successione. Il fulcro della controversia risiede nell’analisi tecnica della comunicazione rilasciata dall’allora pontefice tedesco l’11 febbraio 2013.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaticano, il dossier che scuote il Papato: le dimissioni di Ratzinger?

QUELLO CHE NON CI HANNO MAI DETTO SULLE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI LE RIVELAZIONI DI CIONCI

Notizie correlate

Calcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il mondo degli arbitriAGI - "Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle dimissioni con modalità aggressive e minacciose diversi dirigenti arbitrali”.

Caso Pignatone: l’inchiesta che scuote il dossier Falcone-BorsellinoLa Procura di Caltanissetta ha depositato il 10 aprile un documento di 385 pagine che punta il dito contro l’operato di Giuseppe Pignatone durante la...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Trump ha un problema con il Vaticano (ed è reciproco); Trump se la prende anche con il Papa: Si dia una regolata. Se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. La risposta dei vescovi Usa: Parole denigratorie; Ospedale vaticano, soldi italiani, pazienti romani. Come i fondi pubblici finiscono allo straniero Bambino Gesù; L'appello del Papa prima della trattativa Dio non sta mai con chi bombarda.

Il Vaticano, la più antica potenza informativa del mondoNel saggio curato da Mario Caligiuri una lettura dell'intelligence vaticana fuori dagli schemi e calata nel mondo contemporaneo. L'articolo Il Vaticano, la più antica potenza informativa del mondo pro ... msn.com

Emmanuel Macron e Brigitte in Vaticano, primo incontro con Papa Leone XIV: i temi in agendaIl presidente francese Emmanuel Macron ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico: al centro del dialogo temi come pace, cooperazione internazionale e crisi umanitarie. notizie.it

Se conosco un po' gli Stati Uniti, l'unica arma che hanno contro il Vaticano ora è la macchina del fango, quindi a breve usciranno fuori (di nuovo) le peggiori storie di preti pedofili. Per ricambiare, il Vaticano farà uscire fuori le parti mancanti degli #EpsteinFiles. x.com

Il Papa: "Non è mio interesse dibattere con Trump" #ANSA https://www.ansa.it/vaticano/notizie/2026/04/18/il-papa-non-e-mio-interesse-dibattere-con-trump_98019bb6-e3a6-482d-986f-1cd5087f101d.html facebook