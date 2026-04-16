La Procura di Caltanissetta ha depositato il 10 aprile un rapporto di 385 pagine che critica l’attività dell’ex sostituto procuratore a Palermo. L’inchiesta riguarda il cosiddetto caso Pignatone e mette sotto accusa le sue azioni durante il periodo in cui lavorava nella città siciliana. Il documento analizza dettagliatamente vari aspetti del suo operato, senza fare deduzioni o commenti personali.

La Procura di Caltanissetta ha depositato il 10 aprile un documento di 385 pagine che punta il dito contro l’operato di Giuseppe Pignatone durante la sua permanenza come sostituto procuratore a Palermo. L’atto, che chiede formalmente l’archiviazione del fascicolo, solleva interrogativi profondi sulla gestione delle indagini legate alle stragi mafiose del 1992 e sulle possibili ripercussioni subite da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le falle investigative nel dossier Mafia e appalti. Al centro della ricostruzione emerge una critica durissima alla conduzione del procedimento denominato Mafia e appalti. Salvatore De Luca, parlando durante un intervento in Commissione Antimafia, ha evidenziato come alcune lacune nella gestione dei fascicoli possano aver compromesso l’efficacia dell’azione giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pignatone: l’inchiesta che scuote il dossier Falcone-Borsellino

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