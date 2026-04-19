Vasto terrore nel seminterrato | ucciso un 21enne con l’arma bianca

Vasto è stata teatro di un episodio drammatico domenica pomeriggio, quando è stato scoperto il corpo senza vita di un giovane di 21 anni in un seminterrato. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per avviare le indagini, che al momento si concentrano sulla natura delle ferite e sull’arma utilizzata. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’intera comunità, ancora scossa dall’accaduto.

Il pomeriggio di domenica 19 aprile 2026 si è aperto con una scoperta straziante a Vasto, dove le prime ore del giorno hanno portato alla luce il corpo senza vita di un giovane di 21 anni, Andrea Sciorilli. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un garage appartenente a un complesso residenziale situato in una traversa della circonvallazione Histoniense, precisamente nel tratto che collega la rotatoria di via Sant’Onofrio al distributore di benzina. A dare l’allarme sono stati i genitori del ragazzo, che hanno rinvenuto il figlio con evidenti lesioni provocate da un’arma bianca in una zona seminterrata e isolata dell’edificio. I dettagli dell’intervento e le indagini in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto, terrore nel seminterrato: ucciso un 21enne con l’arma bianca Notizie correlate Vasto, orrore nel garage condominiale: 21enne trovato morto accoltellatoUn ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale... Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco. Ferito un 25enneÈ stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco, in più parti del corpo, Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato ieri sera ad Arzano , in...