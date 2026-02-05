Ieri sera ad Arzano, nel Napoletano, un uomo di 51 anni è stato ucciso in un agguato. Rosario Coppola è stato colpito cinque volte, in più parti del corpo. Ferito anche un 25enne, che si trovava sul posto. La polizia sta indagando sulla sparatoria, ancora senza una spiegazione chiara.

È stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco, in più parti del corpo, Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato ieri sera ad Arzano, in provincia di Napoli. Con lui c'era anche il 25enne Antonio Persico, che è stato raggiunto da un solo proiettile al braccio destro. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato nel vicino ospedale di Giugliano in Campania dove è ancora in osservazione. Non è in pericolo di vita. L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112 effettuata da alcuni residenti di via Sette Re. I rilievi sul luogo del delitto sono stati eseguiti dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco. Ferito un 25enne

