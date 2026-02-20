Vasto bimbo morto per ingestione di cocaina | da sospetta morte in culla a inchiesta per omicidio colposo

A Vasto, un bambino di sei mesi è morto per aver ingerito cocaina, un fatto che ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio colposo. Inizialmente si pensava a una morte naturale o accidentale, ma l’autopsia ha rivelato tracce di sostanza stupefacente nel suo organismo. La scoperta ha trasformato il caso da una morte in culla misteriosa a un procedimento penale. La polizia sta ora indagando sugli eventuali responsabili, con un’attenzione particolare alle circostanze che hanno portato il bambino a ingerire la droga.

Da "morte in culla" a intossicazione da cocaina: cosa è emerso dall'autopsia?. Quella che nell'agosto scorso era stata archiviata, almeno nelle prime ore, come una tragedia inspiegabile si è trasformata in un caso giudiziario destinato a lasciare un segno profondo. A Vasto, in provincia di Chieti, un bambino di appena 15 mesi, deceduto il 10 agosto 2025 dopo essere stato portato in ospedale dalla madre, non sarebbe morto per cause naturali. In un primo momento si era parlato di possibile soffocamento per ingestione di un corpo estraneo. Non si escludeva neppure la sindrome della morte improvvisa del lattante, la cosiddetta "morte in culla".