Vasto giovane trovato morto nei box condominiali | ipotesi omicidio

A Vasto, un giovane è stato trovato senza vita nei box condominiali lungo la circonvallazione Histoniense. Il corpo si trovava in fondo alla rampa che dà accesso ai box. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla scena del ritrovamento e valutano la possibilità che si tratti di un episodio di omicidio. La polizia ha avviato le verifiche e sta ascoltando testimoni nella zona.

Un giovane è stato trovato morto nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Il cadavere è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box di un edificio dove la vittima viveva con la famiglia. Si tratterebbe di un 21enne, nato nel 2004, anche se alcuni giornali locali parlano di un 19enne. Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La prima ipotesi, data la presenza di ferite da taglio sul corpo, è che si tratti di omicidio., L'allarme a Vasto è scattato nel primo pomeriggio. I primi a giungere sono stati i sanitari del 118, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Carabinieri e polizia, arrivati poco dopo, hanno immediatamente isolato la zona transennando l'ingresso al garage.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vasto, giovane trovato morto nei box condominiali: ipotesi omicidio Notizie correlate Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto, sospetto omicidioIl rinvenimento del cadavere nel primo pomeriggio di domenica nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l’omicidio; Cade con la moto e finisce contro un’auto in sosta, morto a 25 anni; Un viaggio metafisico senza fine; Le folgori nel Vivaldi ritrovato. Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Poli ... ansa.it Omicidio Vasto, trovato morto un giovane di 21 anniUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la ... corriere.it Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, 47 anni, nato a Vasto e cresciuto a Chieti, si racconta in un’intervista al "Corriere della Sera", ripercorrendo le origini del suo immaginario comico e personale. Un passaggio chiave della sua vita arriva presto: a 14 facebook