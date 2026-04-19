Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto sospetto omicidio

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di domenica in un garage condominiale a Vasto, in provincia di Chieti. La scoperta è stata fatta intorno alle ore 14, e sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. Attualmente, si indaga sulla dinamica e si valutano eventuali elementi che possano collegare il decesso a un possibile episodio omicidiario.

Il rinvenimento del cadavere nel primo pomeriggio di domenica nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto le forze dell'ordine e il PM di turno che hanno avviato immediate indagini che al momento sembrano indirizzate verso l'ipotesi di un omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Leggi anche: Perde il controllo del monopattino e cade: morto un ragazzo di 21 anni Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nella notte perde il controllo della Mercedes, muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale; Incidente mortale a Uta: la vittima aveva 21 anni; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina; Precipita dal tetto mentre lavora: muore a 21 anni dopo due giorni di agonia. Ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage a Vasto: «Probabile omicidio»Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la ... leggo.it Ragazzo di 20 anni ucciso per errore mentre torna dal lavoro: due ragazzi fermati nel giorno dei funeraliSvolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, avvenuto nel quartiere Ponticelli a Napoli. Sottoposti a fermo un 23enne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e un minorenne ... today.it Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso in un parcheggio #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L’omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. x.com