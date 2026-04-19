Vasto 21enne trovato morto dai genitori nel garage condominiale | È stato ucciso a coltellate Cosa sappiamo

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel garage condominiale di Vasto dai genitori, con diverse ferite da arma da taglio. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto, ipotizzando che possa essere stato coinvolto in una colluttazione prima di essere colpito. La scena del decesso si trova all’interno del cortile del condominio in cui il ragazzo viveva con i genitori.

Colpito da diverse coltellate, forse al culmine di una colluttazione. È questa l’ipotesi su cui si starebbero concentrando le indagini dei carabinieri per la morte di Andrea Sciorilli, 21 anni, aggredito nel garage del condominio in cui viveva con i genitori a Vasto, in provincia di Chieti. A trovarlo, quando ormai non c’era, purtroppo, più nulla da fare, sarebbero stati gli stessi genitori. Inutile l’arrivo del 118. E, ora, carabinieri e scientifica stanno cercando di capire cosa sia successo, nel primo pomeriggio, in quella palazzina residenziale. Le indagini degli investigatori e l’ipotesi omicidio . Che si trattasse di un omicidio è apparso chiaro fin da subito, ma al momento dagli investigatori non sono arrivate dichiarazioni ufficiali.🔗 Leggi su Open.online

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