Vasto 19enne trovato morto | ipotesi omicidio

Un ragazzo di diciannove anni è stato trovato senza vita in un edificio di Vasto, in fondo a una rampa che porta ai box. La polizia ha avviato le indagini, e al momento si esclude l’autocombustione. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni elementi che saranno analizzati nelle prossime ore. La morte viene considerata come possibile omicidio, ma saranno necessari ulteriori accertamenti.

Il cadavere è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box di un edificio dove la vittima viveva con la famiglia. Si tratterebbe di un 21enne, nato nel 2004, anche se alcuni giornali locali parlano di un 19enne. Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La prima ipotesi, data la presenza di ferite da taglio sul corpo, è che si tratti di omicidio. L’allarme a Vasto è scattato nel primo pomeriggio. I primi a giungere sono stati i sanitari del 118, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Carabinieri e polizia, arrivati poco dopo, hanno immediatamente isolato la zona transennando l’ingresso al garage.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vasto, 19enne trovato morto: ipotesi omicidio Notizie correlate Vasto, giovane trovato morto nei box condominiali: ipotesi omicidioUn giovane è stato trovato morto nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Una raccolta di contenuti Andrea Sciorilli trovato morto a Vasto: «È stato ucciso a coltellate». Il corpo trovato dai genitori nel garageUn ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la ... leggo.it Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioSul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario ... quotidiano.net