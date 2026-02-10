Il ruolo sociale della scuola | educare alla pace

Questa mattina, tra commenti, poesie e cartelloni, si è aperto un dibattito sul ruolo sociale della scuola. Fatima ha scritto di violenza e di potere che distrugge, mentre Raouia ha cercato di ricostruire i fatti del 16 gennaio, sperando di trovare un senso. La scuola diventa così un luogo di confronto e riflessione sui temi della pace e della convivenza.

I commenti sono tanti, in tante forme: dalla poesia di Fatima sulla " violenza che urla e uccide" e sul "falso potere" di chi la pratica, al cartellone di Raouia che prova a ricostruire quanto è accaduto quel maledetto 16 gennaio, nel tentativo di trovare un senso, una spiegazione, un perché. Cosa avremmo potuto fare? "Tante cose che qui a scuola stiamo facendo da tempo sono molto importanti: educazione all'affettività, pari opportunità, contrastare stereotipi di genere, imparare a gestire le emozioni, comunicare, condividere, denunciare comportamenti a rischio" sottolineano Salifu e Kalilu, 17enni gambiani, ospiti di un centro di accoglienza per Msna.

