Trump punta il dito contro Ilhan Omar dopo l’aggressione | È un’impostora conoscendola ha organizzato lei l’attacco

Trump accusa la deputata democratica di Minneapolis di aver organizzato l’attacco di cui è stata vittima durante un’assemblea pubblica. Il presidente americano ha commentato l’episodio, sostenendo che si tratti di un’imbrogliona e che, conoscendola, avrebbe pianificato lei stessa l’attacco. Le sue parole arrivano mentre l’indagine sull’accaduto continua a far discutere.

Il presidente a stelle e strisce commenta l’episodio di Minneapolis e accusa la deputata democratica in seguito alla sua aggressione durante un’assemblea pubblica All’indomani dell’aggressione subita da Ilhan Omar durante un incontro pubblico a Minneapolis, Donald Trump torna ad attaccare duramente la deputata democratica ormai da tempo un bersaglio della destra americana. In risposta ai giornalisti che gli chiedevano se avesse visto il video dell’episodio, il presidente degli Stati Uniti ha liquidato la vicenda con le seguenti parole: “Omar è un’impostora. Non penso a lei. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump punta il dito contro Ilhan Omar dopo l’aggressione: “È un’impostora, conoscendola ha organizzato lei l’attacco” Approfondimenti su Ilhan Omar Attacco con una siringa a Ilhan Omar durante un discorso pubblico. Trump: "É un'impostora" Durante un discorso pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita con una siringa. Minneapolis, la deputata dem Omar aggredita sul palco con una siringa. Trump: «L'avrà organizzato lei, impostora» Durante un comizio a Minneapolis, la deputata democratica Omar è stata improvvisamente aggredita sul palco da un uomo che le ha lanciato una siringa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. #StatiUniti "Penso sia una frode", "conoscendola lo avrà organizzato lei", è il commento di #Trump alla ABC News sull'aggressione alla dem Ilhan Omar a Minneapolis. Un 55enne poi arrestato ha lanciato alla deputata, impegnata in un'assemblea, una sost facebook Chi è Ilhan Omar, la deputata dem nel mirino di Trump: un mese fa l’aveva definita “spazzatura” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.