Trump punta il dito contro Ilhan Omar dopo l’aggressione | È un’impostora conoscendola ha organizzato lei l’attacco

Da ildifforme.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump accusa la deputata democratica di Minneapolis di aver organizzato l’attacco di cui è stata vittima durante un’assemblea pubblica. Il presidente americano ha commentato l’episodio, sostenendo che si tratti di un’imbrogliona e che, conoscendola, avrebbe pianificato lei stessa l’attacco. Le sue parole arrivano mentre l’indagine sull’accaduto continua a far discutere.

Il presidente a stelle e strisce commenta l’episodio di Minneapolis e accusa la deputata democratica in seguito alla sua aggressione durante un’assemblea pubblica All’indomani dell’aggressione subita da Ilhan Omar durante un incontro pubblico a Minneapolis, Donald Trump torna ad attaccare duramente la deputata democratica ormai da tempo un bersaglio della destra americana. In risposta ai giornalisti che gli chiedevano se avesse visto il video dell’episodio, il presidente degli Stati Uniti ha liquidato la vicenda con le seguenti parole: “Omar è un’impostora. Non penso a lei. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump punta il dito contro ilhan omar dopo l8217aggressione 200 un8217impostora conoscendola ha organizzato lei l8217attacco

© Ildifforme.it - Trump punta il dito contro Ilhan Omar dopo l’aggressione: “È un’impostora, conoscendola ha organizzato lei l’attacco”

Approfondimenti su Ilhan Omar

Attacco con una siringa a Ilhan Omar durante un discorso pubblico. Trump: "É un'impostora"

Durante un discorso pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita con una siringa.

Minneapolis, la deputata dem Omar aggredita sul palco con una siringa. Trump: «L'avrà organizzato lei, impostora»

Durante un comizio a Minneapolis, la deputata democratica Omar è stata improvvisamente aggredita sul palco da un uomo che le ha lanciato una siringa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.