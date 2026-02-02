Mediterranea punta il dito contro Italia e Malta | Mille dispersi in mare con il ciclone Harry ma loro non muovono un dito

La ong Mediterranea denuncia che circa mille persone sono disperse in mare a causa del ciclone Harry. Secondo le testimonianze raccolte in Libia e Tunisia, le autorità italiane e maltesi non si muovono per salvarle. La situazione si fa sempre più critica, e le ricerche sembrano lasciar perdere.

«Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry ». La stima arriva dalla ong Mediterranea Saving Humans, che ha raccolto nuove testimonianze raccolte in Libia e Tunisia. «Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale e i governi di Italia e Malta tacciono e non muovono un dito», attacca la presidente Laura Marmorale. Le stime di Mediterranea. L'unica comunicazione ufficiale dell'Autorità marittima europea stimava in almeno 380 le persone disperse in mare al 24 gennaio scorso, ricorda Mediterranea.

