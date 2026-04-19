Vandalizzata un' automobile della Fondazione Ant | FOTO
Nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, un’automobile appartenente alla Fondazione Ant è stata danneggiata a San Lazzaro di Savena. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e al momento non ci sono dettagli sulle modalità con cui è avvenuto il gesto vandalico. La vettura è stata trovata con evidenti segni di danneggiamento. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.
Un’automobile della Fondazione Ant è stata vandalizzata. I fatti sono accaduti a San Lazzaro di Savena nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayIl mezzo era in uso a una dottoressa che stava svolgendo una visita domiciliare a un paziente oncologico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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