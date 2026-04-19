Vandalizzata un' automobile della Fondazione Ant | FOTO

Nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, un’automobile appartenente alla Fondazione Ant è stata danneggiata a San Lazzaro di Savena. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e al momento non ci sono dettagli sulle modalità con cui è avvenuto il gesto vandalico. La vettura è stata trovata con evidenti segni di danneggiamento. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.