Prevenzione oncologica e tumori della tiroide visite gratuite a Livorno con la fondazione Ant

La Fondazione Ant offre visite gratuite di prevenzione oncologica a Livorno il 2 e 3 febbraio. Questo programma mira a promuovere la diagnosi precoce dei tumori, con particolare attenzione a quelli della tiroide. L'iniziativa si inserisce nel calendario di attività della fondazione per il 2026, contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della diagnosi tempestiva.

Visite gratuite a Livorno della fondazione Ant nei giorni del 2 e 3 febbraio. È già ripartito con il nuovo anno, anche in Toscana, il prezioso programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant, e fra le prime mete del 2026 ci sarà proprio la nostra città. Due giornate di visite, all'interno degli studi medici Cipriani al civico 31 degli scali Manzoni, per 48 pazienti di Livorno e provincia. E stavolta, dopo le iniziative legate al progetto melanoma di gennaio, sarà la volta del progetto Tiroide, patrocinato dal Comune di Livorno. Grazie al prezioso impegno dei volontari del Charity Shop Ant di via Garibaldi 52, da anni ormai Fondazione Ant è presente nel territorio labronico con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con campagne di prevenzione oncologica gratuita.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su prevenzione oncologica

A inizio 2026, riprende in Toscana il programma di prevenzione oncologica gratuita promosso da Fondazione Ant.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su prevenzione oncologica

Argomenti discussi: GENNAIO E’ IL MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLLO DELL’UTERO: L’IMPORTANZA DELLO SCREENING E I SERVIZI OFFERTI; La strada verso uno screening per il tumore del polmone; World Cancer Day: a Catanzaro l’unico evento del Sud Italia dedicato al ruolo della dieta nella prevenzione e gestione del cancro; Tumore del polmone, segnali positivi: rallenta la mortalità tra le donne europee. Importante rafforzare la prevenzione.

TMHMI e ANT: prevenzione oncologica gratuita per i dipendentiControlli diagnostici gratuiti durante l’orario di lavoro, suddivisi in 11 giornate Riceviamo e pubblichiamo. Ha preso il via nei giorni scorsi in Toyota Material Handling Manufacturing Italy, azienda ... expartibus.it

Tumori al seno, prevenzione e volontariato: Maria Pia De Chiara alla guida di Rosa Samnium ApsMaria Pia De Chiara è la nuova presidente dell’associazione Rosa Samnium APS, realtà attiva nel volontariato e nella prevenzione, in particolare delle neoplasie al seno. De Chiara è cofondatrice dell’ ... ildenaro.it

La cura inizia molto prima della malattia. La prevenzione oncologica è fatta di ricerca, strumenti adeguati e attenzione costante alla salute delle persone, fin dalle prime fasi della vita. Sostenere ISPRO significa contribuire a un sistema che lavora ogni giorno - facebook.com facebook