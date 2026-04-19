Vandalismi al Parco Ferrari | struttura imbrattata panchine danneggiate e barriere di protezione manomesse

Nel Parco Ferrari sono stati registrati atti di vandalismo che hanno coinvolto una delle strutture dei servizi igienici, completamente imbrattata da un gruppo di giovani a volto coperto. Le panchine sono state danneggiate e alcune barriere di protezione sono state manomesse. L'intervento di pulizia e riparazione è ancora in corso, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

“Un gruppo di giovani, a volto coperto, è salito sulla struttura dei servizi igienici presenti nel parco e l’ha completamente imbrattata su tutti e quattro i lati, oltre che all’interno. Sono state danneggiate anche le panchine, ribaltato un bidone e manomesse le barriere di protezione del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Nutrie, la denuncia della Lega: "Vandalismi contro le trappole, vengono sistematicamente manomesse"“La diffusione della nutria in Emilia-Romagna ha raggiunto livelli critici e il piano di contenimento non può essere ostacolato da continui atti di... Bari, bando per manutenzioni aree giochi danneggiate dal tempo e vandalismi**In Bari, un accordo triennale per riparare aree giochi danneggiate dal tempo e dai vandali** A Bari, l’area ludica del Comune è stata messa in...