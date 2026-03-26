Nutrie la denuncia della Lega | Vandalismi contro le trappole vengono sistematicamente manomesse

Da parmatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una denuncia della Lega segnala che le trappole per le nutrie in Emilia-Romagna vengono regolarmente manomesse e vandalizzate. La regione si trova ad affrontare una diffusione crescente di questi animali, considerata ormai fuori controllo, mentre il piano di contenimento sembra incontrare ostacoli a causa di atti di sabotaggio sistematici.

“La diffusione della nutria in Emilia-Romagna ha raggiunto livelli critici e il piano di contenimento non può essere ostacolato da continui atti di vandalismo. Ho presentato un’interrogazione perché è inaccettabile che le gabbie vengano sistematicamente manomesse da chi vuole boicottare un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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