Bari bando per manutenzioni aree giochi danneggiate dal tempo e vandalismi

Il Comune di Bari ha deciso di intervenire subito sulle aree giochi danneggiate. Ha firmato un accordo triennale con l’azienda Prodon Impianti Tecnologici srl per riparare i danni causati dal tempo e dai vandali. L’obiettivo è mettere in sicurezza i giochi e garantire ai bambini un luogo sicuro e accessibile, senza ulteriori ritardi.

**In Bari, un accordo triennale per riparare aree giochi danneggiate dal tempo e dai vandali** A Bari, l'area ludica del Comune è stata messa in sicurezza per un periodo di tre anni, grazie a un accordo quadro firmato tra il Comune e l'azienda Prodon Impianti Tecnologici srl. Il bando, con un valore di 289.170 euro, permette l'attuazione immediata di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per i parchi, le piazze e i giardini urbani, in caso di danni causati dal tempo, dal vandalismo o dall'usura. Le aree giochi, ormai in parte degradata, saranno quindi soggette a interventi mirati, senza attendere l'emergenza o il danno completo.

