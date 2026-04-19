Vance ringrazia Papa Leone Disaccordi ci sono ma realtà è complessa

Vance ha espresso gratitudine a Papa Leone per le sue parole, sottolineando che, sebbene esistano disaccordi e conflitti, la situazione reale è molto più articolata di quanto spesso venga rappresentato dai media. Ha commentato che i media tendono a semplificare le questioni, alimentando tensioni che, in realtà, coinvolgono molte sfaccettature. La dichiarazione si inserisce in un contesto di riflessione sulle dinamiche tra narrazione pubblica e complessità reale.

ROMA (ITALPRESS) – “Sono grato a Papa Leone per avere detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno disaccordi reali – la realtà è spesso molto più complessa”. Così, su X, il vicepresidente americano JD Vance, replicando al Pontefice che ieri in volo dal Camerun all’Angola ha spiegato di non essere affatto nel suo interesse dibattere con Trump. “Papa Leone – aggiunge Vance – predica il Vangelo, come è giusto che sia, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del momento. Il Presidente – e l’intera amministrazione – si adoperano per applicare questi principi morali in un mondo caotico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

VP Vance thanks Pontiff for Trump debate remarks, slams media for “ginned-up” conflict narratives

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