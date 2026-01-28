Lukaku vorrebbe scendere in campo e battere il Chelsea ma la realtà è molto più complicata

Romelu Lukaku torna a giocare in Champions League, ma la sua presenza contro il Chelsea non è così scontata come sembra. Dopo aver espresso il desiderio di scendere in campo, il suo club sta valutando la situazione, e la decisione finale potrebbe arrivare all’ultimo momento. La partita si avvicina, ma tra Lukaku e il suo ex squadra ci sono ancora molte incognite.

Romelu Lukaku ritrova la Champions League. Finalmente. E lo fa con l'avversario più ostico del suo passato, quel Chelsea con il quale ha vissuto un rapporto di odio amore. Le Dernier Heure, da sempre vicina alla storia dei Diavoli rossi, ripercorre una giornata particolare per l'attaccante belga "A quasi due anni e otto mesi dalla finale persa con l'Inter contro il Manchester City, il Diavolo Rosso dovrebbe collezionare i suoi primi minuti europei con la maglia del Napoli. Forse anche gli ultimi, vista la seria minaccia di eliminazione che incombe sugli Azzurri. E per Big Rom, il peso simbolico della serata è evidente".

