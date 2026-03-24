Un religioso ha commentato il calo delle manifestazioni pacifiste, sottolineando come il movimento si sia indebolito nel tempo. Ha espresso il desiderio che un precedente pontefice abbia pronunciato parole più nette sui conflitti attuali. Inoltre, ha suggerito che le forme di protesta dovrebbero evolversi, diventando più efficaci, e ha evidenziato come le morti in Palestina continuino senza che si vedano più proteste di rilievo.

“Per la pace è tempo di creare nuove forme di protesta, più efficaci dei cortei. In Palestina si continua a morire ma più nessuno protesta. È vergognoso!”. Nell’ultimo mese ha rischiato la vita a causa dei gravi problemi di salute che lo accompagnano ma all’indomani di una giornata dedicata a padre David Maria Turoldo, organizzata a Casa della Madia, è di nuovo ai fornelli. Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità di Bose e della nuova fraternità ad Albiano d’Ivrea, 83 anni compiuti lo scorsi tre marzo, passa la giornata tra la cucina (la sua grande passione) e la sua cella dove studia, prega, legge attentamente i quotidiani e ha contatti con amici credenti e non, di ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enzo Bianchi: “Il movimento pacifista si è indebolito. Da Papa Leone XIV avrei voluto una parola più chiara sui conflitti in corso”

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